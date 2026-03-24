Проводят экспертизы и обыски, опрашивают свидетелей и потерпевших

Продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома в Севастополе, в результате которого погибла женщина.

Следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю продолжают устанавливать обстоятельства обрушения многоквартирного дома по ул.Корчагина, 14 в Севастополе. Уголовное дело расследуется по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства».

Эпицентр трагедии находился на лоджии квартиры первого этажа. Погибла 50-летняя хозяйка квартиры, ее дочери 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах. 20-летний сын числится пропавшим без вести.

У следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа, так как газовое оборудование в квартире не повреждено. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют.

Следствием назначены 15 экспертиз, в качестве потерпевших и свидетелей допрошены свыше 20 человек, проведено несколько обысков, осматриваются соседние строения для сбора вещественных доказательств, представляющих интерес для органов следствия.