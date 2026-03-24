После зимы дороги приводят в порядок

Городские дорожно-транспортные службы взялись подготовить дороги и дорожную инфраструктуру к весне. Об этом 23 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя отчитался директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, дорожники ремонтируют и моют остановочные комплексы. На механизированной зачистке дорожного покрытия задействовано 11 единиц техники: автомобили с прицепом уборочной машины на базе КамАЗа, вакуумно-уборочные машины, уборочная машина с щетками на базе трактора, комбинированная дорожная машина и две мойки высокого давления.

Чистят, моют, обрезают

За первый квартал 2026 года механизированно очистили 24 млн кв.м проезжей части. Также чистят наносы грязи вдоль бордюров, тротуары, моют дороги, барьерные и пешеходные ограждения. На всех этих работах задействовано 25 дорожных рабочих и девять единиц техники. На покосе травы и обрезке веток для открытия видимости дорожных знаков задействованы еще шесть дорожников и три единицы техники. Уже восстановили 1700 кв.м переходных покрытий и 11700 кв.м обочин.

По словам замгубернатора Павла Иено, приступили к восстановлению разметки — за зиму ее стерли шипованая резина и противогололедные материалы. Локально к работам приступили 17 марта, основные работы начнутся 1 апреля, с перспективой завершения до 1 июня. Уже сейчас разметку обновили на 50 пешеходных переходах.

На вопрос о проведении ямочного ремонта, а также ремонта трещин, разломов и выбоин в асфальте, П.Иено пояснил, что эти работы находятся за пределами нормативных гарантийных обязательств подрядчиков, которые устраняют свои огрехи в работе по гарантийным обязательствам, что также контролирует Росавтодор.

— У нас дополнительно приезжает лаборатория Росавтодора и проверяет выполнение гарантийных обязательств по своей линейке и за рамками нормативов. Порядка 70 % у нас — за рамками гарантийных обязательств, примерно 30% — в рамках, — сообщил П.Иено.

Технику докупят

По заверениям С.Таматаева, в текущем году ГБУ «Севавтодор» приобретет еще четыре единицы дорожной уборочной техники, в том числе пылесос и разметочный комплекс, который будет наносить разметку износостойким материалом (пластиком). Новый комплекс позволит увеличить объемы нанесения пластика в несколько раз.

Нужны рабочие

Заслушав доклад, М.Развожаев заострил внимание на количестве рабочих, привлекаемых к ручным дорожным работам. По его мнению, имеющегося количества явно недостаточно.

— Надо посмотреть возможность мобилизовывать дополнительные силы, потому что они будут там вшестером до следующей зимы убираться, — отреагировал он.

На это П.Иено пообещал подумать над проблемой и изыскать резервы.

К Дню Победы уберут в центре

По информации С.Таматаева, отдельно в дептрансе запланированы мероприятия по уборке города к Дню Победы.

— У нас запланированы мероприятия по наведению порядка в центральной части города и в иных знаковых местах в рамках подготовки к майским праздникам и к Дню Победы. Это будет отдельное мероприятие, которое начнется в последней декаде апреля. Акцент будет сделан на центр города и на других знаковых местах, — сказал С.Таматаев.

Неаккуратные стройки будут штрафовать

Такое обещание дал главе города П.Иено на его поручение усилить контроль за чистотой и культурой ведения строек, использованием моек колес и тентированных грузовиков.

— У нас есть инструмент, мы организуем еженедельный выезд на объекты, будем выписывать штрафы, если подрядчики не выполняют условия. Сначала будем выносить устное предупреждение, во второй раз оштрафуем. В рамках госконтракта мы это можем делать, — заверил П.Иено.