Погибшая женщина — многодетная мать

Ольга Родикова — певчая Татианинского храма при СевГУ, погибшая при взрыве 23 марта на ул.Корчагина, 14, — мать шестерых детей, сообщил ТАСС настоятель храма, священник Константин Белый.

«Она была чудесным человеком, настоящим, добрым, честным. Стояла у истоков университетского Татианинского храма. Воспитала шестерых детей. Мы все ее помним как удивительного человека и окажем всю необходимую помощь», — рассказал священник.

Храм готов оказать всю необходимую помощь семье погибшей.

По словам настоятеля, одна из пострадавших дочерей находится в тяжелом состоянии. Еще трое — стабильны, под наблюдением врачей. Муж женщины выжил. 19-летний сын сейчас числится без вести пропавшим. Еще один сын — студент семинарии.