Основная задача – обеспечить оказание людям всесторонней помощи

Прокуратура Севастополя продолжает надзорные мероприятия в связи с происшествием в многоквартирном доме по ул.Корчагина.

Организован выездной прием граждан и их представителей в медицинских учреждениях, жильцов, находящихся в пункте временного размещения, и других граждан, проживающих в поврежденных домах.

Прокуроры держат на контроле ситуацию с соблюдением прав пострадавших, а также родственников погибшей женщины, в том числе достаточность оказываемой им медицинской помощи и принимаемых мер соцподдержки.

Кроме того, в рамках поставленного прокуратурой на контроль расследования уголовного дела проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление конкретных причин и обстоятельств случившегося.

Ситуация находится на личном контроле руководства прокуратуры Севастополя.