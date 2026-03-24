На ГРЭС будет свой медпункт

Госконтракт на проектирование фундамента для установки модульного фельдшерско-акушерского пункта на ул. Яблочкова, 1 достался АО «Севастопольстройпроект».

За 5,7 млн рублей подрядчик до конца 2026 года должен провести инженерные изыскания, подготовить и согласовать проектную, сметную и строительную документацию по объекту «Строительство площадки (фундамента) для установки сборно-разборной конструкции фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗС «Городская больница №9» с подключением к инженерным сетям и благоустройством прилегающей территории».

Само строительство обойдется в 25,7 млн рублей. Средства на это выделены Севастополю правительством Москвы.

В техзадании почему-то указано, что планировочное решение участка нужно согласовать с Первой городской больницей, а не с с больницей №9, что было бы логичнее.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя, ближайшие к микрорайону ГРЭС медицинские учреждения находятся в Инкермане и в микрорайоне улицы Жидилова.