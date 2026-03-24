Изменили правила продажи алкоголя в многоквартирных домах

С 30 марта 2026 года вводятся ограничения розничной продажи алкогольной продукции при в кафе, барах, буфетах, расположенных в многоквартирных домах. Продажу алкоголя там запретят с 22.00 до 10.00 утра следующего дня. Прежде такие ограничения касались только магазинов розничной торговли. Соответствующее решение принято 23 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Однако для продолжения работы в указанные часы необходимо выполнить следующие требования:

– Наличие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

– Общая площадь зала обслуживания должна быть не менее 50 кв метров;

– Наличие не менее 40 посадочных мест в зале обслуживания посетителей;

– Обслуживание посетителей официантом или барменом в форменной одежде с логотипом объекта общественного питания;

– Вскрытие потребительской тары должно осуществляться лицом непосредственно отпускающим алкогольную продукцию;

– Установление запрета на вынос проданной алкогольной продукции в целях ее употребления за пределами зала обслуживания посетителей;

– Наличие отдельного входа для посетителей, расположенного не в подъезде многоквартирного дома;

– Наличие кнопки тревожной сигнализации с выводом сигналов тревоги на пульт охраны;

– Наличие технологических карт на продукцию общественного питания.

В случае невыполнения требований предусмотрена административная ответственность, с наложением административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс рублей (с конфискацией алкогольной продукции), на юридических лиц – от 100 до 300 тыс рублей (с конфискацией алкогольной продукции).

По состоянию на март 2026 года на территории Севастополя в многоквартирных домах действуют 24 кафе, бара, буфета с действующей лицензией на розничную продажу алкогольной продукции и оказание услуг общественного питания, подпадающих под действие данного закона.

Количество объектов общественного питания, продающих пиво, пивные напитки по состоянию на март 2026 года и подпадающих под действие данного закона, составляет порядка 150 объектов, из которых около 40 объектов которые расположены именно в многоквартирных домах.