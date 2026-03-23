За взятку в 100 тысяч рублей заплатили штраф в 500 тысяч

Прокуратура Ленинского района города Севастополя проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что представитель медицинской коммерческой организации через посредника передала 100 тысяч рублей должностному лицу Департамента здравоохранения Севастополя за дополнительное лицензирование медицинской деятельности несмотря на несоответствие установленным требованиям. Предполагаемый взяткополучатель отказал в выполнении незаконных действий и обратился в правоохранительные органы.

Прокуратура в отношении организации возбудила дело об административном правонарушении за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам его рассмотрения клиника оштрафована на 500 тысяч рублей.

Уголовные дела о даче взятки и посредничестве во взяточничестве рассматриваются судом, уточнила пресс-служба городской прокуратуры.