За внешним видом торговых ларьков будет следить специальная комиссия

Ее основной задачей станет принятие решений о соответствии или несоответствии внешнего вида ларька и павильона типовым архитектурным решениям.

В комиссию входит восемь человек: председатель, заместитель, секретарь и пять членов — представители департаментов сельского и городского хозяйств, транспорта, архитектуры и имущественным и земельным отношениям.

Комиссия будет согласовывать внешний вид всех новых торговых точек и следить за тем, чтобы они гармонично вписывались в облик города и сочетались между собой.

Департаментом архитектуры разработано три типовых решения внешнего вида нестационарных торговых объектов в зависимости от места их установки. Исторический тип — применяется в границах исторического поселения Севастополя. Балаклавский — для торговых объектов, расположенных в Балаклаве (на улицах Новикова, Калича, площади 1-го Мая). Современный тип — предназначен для остальной территории города.

Новшество позволит учесть особенности различных территорий, сохраняя их архитектурный облик и историческую ценность. Все нестационарные торговые объекты, установленные после утверждения типовых архитектурных решений, обязаны соответствовать их требованиям.

Владельцы НТО, чьи договоры на размещение торговых объектов продлены до 2030 года, обязаны привести внешний вид торговых павильонов в соответствие до 1 июня 2026 года. Если ларек не будет соответствовать установленному типу, предусмотрена возможность расторжения договоров на размещение НТО.

На сегодняшний день в Севастополе установлено шесть торговых ларьков, оформленных по новым архитектурным требованиям. Последний — в историческом стиле — появился на пересечении улиц Матвея Воронина и Перекопской на Корабельной стороне.