За семь лет в Севастополе и Республике Крым отремонтировали свыше двух тысяч километров дорог

С 2019 года на полуострове в нормативное состояние приведено более двух тысяч км региональных и местных дорог. В планах на 2026 год — ремонт еще 300 км, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

«Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и его преемнику, нацпроекту «Инфраструктура для жизни», с 2019 в Республике Крым и Севастополе было построено, реконструировано, отремонтировано, в том числе капитально, свыше тысячи участков региональной и местной дорожной сети. Это более двух тысяч километров», — сказал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

По данным на конец января 2026 года, доля дорог опорной сети РФ в нормативном состоянии составляет 75%. В Республике Крым этот показатель равен 75,6%, а в Севастополе — 89,9%.

«Это говорит о том, что субъекты развиваются опережающими темпами», — отметил Министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Колоссальный объем работ выполнен на федеральной дорожной сети. Крупнейшим проектом стало строительство моста через Керченский пролив. Его протяженность — 19 км. Искусственное сооружение соединяет Таманский полуостров (часть Краснодарского края) с территорией Республики Крым. Автомобильное движение запущено в мае 2018 года. «Продолжением» моста стала федеральная трасса А-291 «Таврида». Современная четырехполосная магистраль протяженностью более 256 км связывает Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Ее строительство (кроме восьмого этапа — севастопольского) было завершено в 2020 году. В июне 2024 года была передана в федеральную собственность и закреплена за подведомственным Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» автомобильная дорога Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Это ключевой сухопутный транспортный коридор в Республику Крым и важное звено маршрута «Азовское кольцо». На момент передачи автомобильной дороги в федеральную собственность в нормативном состоянии было лишь 6,3%.

Главная цель национального проекта — повышение качества жизни россиян, поэтому особое внимание уделяют участкам автомобильных дорог, ведущих к социально значимым учреждениям, а также объектам туристического осмотра.

Так, за последние семь лет в Севастополе по нацпроекту в нормативное состояние приведено 786 объектов общей протяженностью 477 км. Среди важнейших проектов — ремонт противообвальной галереи на Ласпинском перевале в 2024 году. Сооружение расположено на трассе Ялта – Севастополь. Здесь ежедневно проезжает более пяти тысяч автомобилей, галерея обеспечивает безопасность водителей и пешеходов.

В 2025 году привели в нормативное состояние 2,7 км автодороги СТ «Чайка» – СТ «Рассвет-3» – СТ «Луч» – СТ «Троллейбусник» – СТ «Катюша» в 2025 году. Благодаря ремонту улучшилась транспортная доступность садоводческих товариществ. Еще один значимый объект 2025 года – полуторакилометровый участок улицы Коралловой.

В 2026 году в Севастополе планируется привести в нормативное состояние еще 50 объектов общей протяженностью 25,3 км.

За последние семь лет в Республике Крым по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» обновлено, модернизировано и построено более 300 объектов общей протяженностью 1,7 тысяч км.

В новом дорожном сезоне в Республике Крым в нормативное состояние приведут 45 объектов общей протяженностью 269,7 км. Так, уже стартовал ремонт участка трассы Ялта – Севастополь, главной транспортной артерии, связывающей Ялту с западным побережьем полуострова. Протяженность объекта – 8,2 км, полностью завершить ремонт планируют в ноябре этого года.