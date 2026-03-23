Вдоль озера Мойнаки будет зона отдыха

Государственная строительная экспертиза Республики Крым выдала положительное заключение на проект благоустройства городской среды вдоль Мойнакского озера в Евпатории.

Планируется создание нескольких функциональных зон: прогулочной, развлекательной и мемориальной. Для посетителей оборудуют места для отдыха, ландшафтный парк, зоны для собак, детские и спортивные площадки. Для активного отдыха появится скейт-парк. Особое место займет парк в честь героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Парковые зоны украсят малые архитектурные формы и арт-объекты.

Территорию вдоль Мойнакского озера преобразят в рамках проекта комплексного развития, реализуемого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Инвестор-застройщик — «Симферопольская девелоперская компания».

Соглашение о комплексном освоении территории озера Мойнаки глава Крыма Сергей Аксенов подписал с инвестором в ноябре 2022 года. Комплекс в 30 га будет включать жилые дома и апартаменты, коммерческую недвижимость, детский сад, торгово-развлекательный центр.

Грязевой курорт в Евпатории начал развиваться с 1886 года со строительства первой грязелечебницы у озера Мойнаки.