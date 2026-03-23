В Крыму планируют ввести единую транспортную карту для оплаты проезда

Республика Крым и Севастополь рассматривают возможность введения единой транспортной карты для оплаты проезда не только в городском, но и на междугороднем — как автобусном, так и железнодорожном — сообщении, сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь находятся на Крымском полуострове и являются субъектами Российской Федерации. Транспортные карты, введенные в этих субъектах, распространяются только на их жителей и территории.

«Это будет единая транспортная карта, которая будет всех касаться и частников, и троллейбусов, и ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания — оператор железнодорожных пригородных перевозок — прим. ТАСС) и другие регионы. <...> С Севастополем мы проговорили, они не против, чтобы наша карта действовала у них, а их — у нас», — цитирует А.Козловского ТАСС.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с почтовыми отделениями, супермаркетами, где можно будет приобрести карту. Она будет безыменной, пополнять можно будет как в терминалах, так и в банковских приложениях. В настоящее время работа карты тестируется в Республике Крым.