В Ханском дворце оборудуют площадку для осмотра находок археологов

Для туристов оборудуют экспозиционную площадку в Ханском дворце в Бахчисарае. Посетители смогут посмотреть на находки археологов, сделанные во время раскопок, сообщили ТАСС в региональном министерстве культуры.

При раскопках в Ханском дворце, где идут реставрационные работы, была обнаружены остатки бани с фрагментами декоративной штукатурки, керамическими трубами водопровода, относящуюся к XVII–XVIII вв., а также обширный нумизматический материал.

«Для выявленных объектов разрабатывается проект музеефикации. Проект предполагает создание обширной экспозиционной площадки, которая будет сочетать демонстрацию археологических слоев и комфортную зону для отдыха посетителей. Также планируется применение современных технологий — например интерактивы, объясняющие процесс раскопок и воссоздающие исторический вид целого объекта. С площадки откроется широкий вид на объекты дворца, что, по замыслу авторов, подчеркнет их уникальность», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном первым замминистра культуры Ольгой Буровой.

Отмечается, что Ханский дворец открыт для посещений, несмотря на реставрационные работы.

Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке, его площадь ранее превышала 14 га, не считая парков, сейчас — около четырех га. Комплекс подвергался разграблениям и разрушениям. Среди самых известных объектов Ханского дворца — воспетый Пушкиным «Фонтан слез», к которому он в дар приносил две розы. Эту традицию в музее поддерживают до сих пор: розы находятся в чаше фонтана круглый год.

На территории дворца было много бань с большими бассейнами, фонтанов, садов и цветов. Именно поэтому он назывался Бахчисараем, что переводится как дворец в саду. Благодаря этому названию и вся столица Крымского ханства стала называться Бахчисараем.

Реставрационные работы в Ханском дворце, единственном сохранившемся образце крымско-татарской архитектуры XVI–XVIII вв., начались в 2020 году. Завершить их планируется в 2027 году.