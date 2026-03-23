У МРЭО новый начальник

Личному составу УМВД России по Севастополю на прошлой неделе представили нового руководител межрайонного отдела экзаменационной работы, технического надзора и регистрации автомототранспортных средств Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

МОЭРТНиРАС Госавтоинспекции Севастополя возглавил майор полиции Артур Пилипейко. До повышения он был заместителем начальника этого отдела.

На представлении начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Сергей Сигунов отметил высокий профессиональный уровень нового руководителя и выразил уверенность, что опыт и ответственный подход позволят ему успешно решать поставленные задачи в сфере регистрационно-экзаменационной деятельности.

С.Сигунов пожелал А.Пилипейко уверенно приступить к исполнению обязанностей, заслужить уважение подчиненных и достойно продолжить службу на благо севастопольцев, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Предыдущий начальник МОЭРТНиРАС Госавтоинспекции Севастополя сменил место службы.

В ходе мероприятия также состоялись проводы на пенсию начальника отдела МВД России по Балаклавскому району Севастополя полковника полиции Антона Лукьянчука. Ему вручили удостоверение пенсионера органов внутренних дел и пожелали «крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей жизни».