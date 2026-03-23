Цветов высадят сотни тысяч

О предстоящем цветении 112 городских клумб 23 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя рассказала и.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева. По ее словам, всего в 2026 году высадят 569,499 тыс цветочной и луковичной рассады. В ассортимент входят тюльпан, нарцисс, гиацинт, виола, маргаритка, силена, цинерария.

Для весеннего цветения высажено 316,794 тыс штук цветочных растений, из которых луковичных – 305,17 тыс штук, в том числе 295,7 тыс штук тюльпанов, несколько сортов виолы крупноцветковой, незабутки, силены, цинерарии. В мае 2026 года весенние цветы заменят на летние.

Для весеннего оформления цветников предложен геометрический рисунок в виде ромбов, с цветовой гаммой нежных весенних оттенков, от молочного до ярко-розового, что символизирует динамику и нежность весеннего сезона.

Для летнего оформления выбрана морская тематика, яркие композиции из цветочной рассады в виде морской волны. Летом планируется высадить 252,700 тыс штук рассады: агератум, бархатцы, бегонию, гацанию, георгины, ипомею, колеус и т.д..

Цветник на Приморского бульвара и у театра Луначарского оформят тремя видами цветов: агератум мексиканский, петунья, грандифлора.