Трассу «Таврида» от Керчи до Симферополя осветят к лету

Федеральную трассу «Таврида» на участке от Керчи до Симферополя оборудуют освещением до начала курортного сезона 2026 года. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что освещение с использованием энергосберегающих систем вдоль всей трассы «Таврида» планировали провести в 2025 году.

«По докладу замруководителя ФКУ Упрдор «Тамань» (Управление обслуживает трассу «Таврида» — прим.ТАСС), до [начала] курортного сезона освещение будет запущено в полном объеме. От Симферополя до Керчи», — сообщил А.Козловский.

Общая протяженность трассы «Таврида» составляет 250,75 км. Автодорога начинается от Крымского моста, соединяющего Крым и Кубань. Трасса в настоящее время освещается только на участках, где есть надземные переходы и заправочные станции. Курортный сезон в Республике Крым стартует традиционно с майских праздников и длится по октябрь.