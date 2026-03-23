«Парту героя» открыли в честь погибшего сапера МЧС

Он отдал службе в МЧС России по Севастополю шесть лет. Был сапером, служил в специализированном отряде. Благодаря смелости и профессионализму Р.Медиева были обезврежены тысячи боеприпасов в Севастополе, на Донбассе, на курской земле. Вместе с сослуживцем Сергеем Ивановым он погиб при выполнении задания в Курской области летом 2025 года. Оба награждены Орденом Мужества посмертно.

Церемония открытия мемориальной парты собрала в школе №46 близких героя, его коллег по ведомству, представителей власти, духовенство, педагогический состав и школьников. Звучали проникновенные речи. Парту укрыли алые гвоздики.

«Какая-то частичка его останется в школе. Мои внуки здесь учатся. В этом году в эту школу пойдет средняя внучка, а старший внук учится в пятом классе. И они будут знать, что их дядя учился здесь. Вот это для меня важно», — рассказала мать Решата Зарима Медиева.