На «Зарницу» уже записались семь тысяч участников

На заседании регионального штаба Всероссийской военно-патриотической игры обсудили ход заявочной кампании, логистику этапов, а также сложности, с которыми сталкиваются участники и педагоги, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Уже зарегистрировано 6911 участников «Зарницы 2.0», сформировано 70 отрядов на базе школ и колледжей.

«Наша цель — не просто выполнить показатели охвата, а выстроить качественную систему подготовки, чтобы у ребят было искреннее желание участвовать в «Зарнице» и в следующем году», — отметил вице-губернатор Игорь Михеев.

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» — это современный проект с применением цифровых технологий, который включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и обучению навыкам начальной военной подготовки.

Регистрация на участие в игре открыта до 31 марта. Подать заявку можно на официальном сайте проекта.