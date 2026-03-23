На Керченской переправе могут запустить паром для электрокаров

Власти Крыма и Минтранс РФ прорабатывают вопрос запуска парома для перевозки на полуостров и обратно электромобилей и гибридных авто, которым запрещен проезд по Крымскому мосту, сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский на пресс-конференции.

«Мы находимся в контакте с Министерством транспорта РФ... Вопрос прорабатывается. Не скажу, что он решен, но и не скажу, что он не решен. Смотрим, будет ли на это возможность или нет», — цитирует А.Козловского РИА Новости.Крым.

Ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова действуют с 3 ноября 2025 года, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Запрет на въезд электромобилей и машин-гибридов на Крымский мост со стороны Тамани введен указом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности — в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.