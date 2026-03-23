Ключ к пониманию особенности города

Временная экспозиция посвящена богатейшему культурному наследию дореволюционного Севастополя. Стенды и экспонаты рассказывают, как на рубеже веков город стал не только главной военно-морской базой, но и подлинным культурным центром юга России.

Вниманию гостей представлены уникальные фотографии Липецкого областного краеведческого музея, редкие документы, работы художников, книги и газеты времен той эпохи из фондовой коллекции Музея обороны Севастополя, собрания Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», Морской библиотеки, драмтеатра им.Луначарского и частного коллекционера Ирины Боевой. Ей на открытии выставки торжественно вручили Благодарственное письмо.

«Сегодня мы говорим о культуре Севастополя. Скорее всего директор музея будет говорить, что культура — это музей, директор библиотеки будет говорить, что культура это — библиотека, директор театра — что это театр. Но, по моему мнению, культура — это именно люди, которые живут и в Севастополе, и в Петербурге, и в других городах. В Севастополе есть уникальный своеобразный культурный код, который формировался много веков и сегодня мы с помощью наших партнеров — музеев, библиотек, театров — этот культурный код храним и передаем из поколения в поколение!» — подчеркнул директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Заместитель директора по научной работе Музея обороны Татьяна Сарапулкина отметила, что целых три музея объединились для создания экспозиции. Подобное содружество дает новый творческий порыв в выставочной деятельности.