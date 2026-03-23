«Единая Россия» готова к выполнению поставленных задач в рамках избирательной кампании 2026 года

Он подчеркнул: «Вся инфраструктура партии готова и загружена, мы находимся в активной фазе проведения предварительного голосования и в избирательной кампании. Наша задача — организованно этот путь пройти». По словам секретаря Генсовета, уже сейчас все уровни партийной системы — от федерального до муниципального — работают в едином ритме.

Ключевой темой заседания стало формирование обновленной Народной программы «Единой России». В нее поступило более 16 тысяч предложений, на основе которых будут сформированы положения нового документа. Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — предвыборная программа, где будут собраны решения насущных задач и план действий фракции на срок полномочий будущего созыва Госдумы. Второй блок определит идеологические и ценностные ориентиры, опишет стратегический образ России. Сбор инициатив продолжается на сайте естьрезультат.рф, и жители Севастополя, как и других регионов, активно пользуются этой возможностью.

Сейчас партия проводит предварительное голосование, по итогам которого граждане определят, кто от «Единой России» пойдёт на выборы в Государственную Думу. Всего подано 1709 заявок, 506 из них — на думскую кампанию. Среди претендентов 81 участник специальной военной операции. Отдельный акцент сделан на поддержке бойцов и ветеранов СВО: для кандидатов из их числа сохраняется норма о дополнительных 25% к результатам электронного предварительного голосования. Кандидатов — участников СВО будут сопровождать наставники до и после выборов.

«Каждый участник специальной военной операции обязательно должен иметь своего наставника. Естественно, с первого момента, как только участник специальной военной операции решил у нас участвовать в избирательной кампании, мы должны этот институт наставничества ему в полном объёме обеспечить», — заявил Владимир Якушев.

За последние пять лет численность партии выросла на 300 тысяч человек и достигла 2,653 миллиона членов, а число сторонников превышает 938 тысяч. 200 тысяч человек — активисты МГЕР, более 250 тысяч — участницы «Женского движения Единой России». На муниципальном уровне работают 170 тысяч членов партии, обеспечивая постоянный контакт с жителями. Усиление первичных и местных отделений, в том числе в городах федерального значения, таких как Севастополь, рассматривается как важнейшее условие успешной кампании-2026.

Отдельно на заседании прозвучала оценка роли фракции ЕР в Госдуме. По словам ее руководителя Владимира Васильева, «Единая Россия» — «законодательная опора Президента в парламенте». Депутаты от партии последовательно продвигают решения, направленные на поддержку участников СВО и их семей, развитие социальной инфраструктуры, укрепление экономики и технологический суверенитет страны. В совокупности эти меры, подчеркнули участники заседания, должны обеспечить реализацию решений Президента и запросов граждан, отражкнных в Народной программе.