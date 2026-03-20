Зовут на общегородские субботники

По предложению и.о.директора департамента городского хозяйства Натальи Гуляевой, субботники предложено провести 21 марта, 4 и 25 апреля.

По состоянию на 20 марта санитарное состояние некоторых улиц города действительно требует особого внимания. Так на улице Льва Толстого уже не один день не вывозится мусор из урн, что является зоной ответственности ГБУ «Парки и скверы».

«Севастопольская газета позвонила в коммунальное учреждение и поинтересовалась, в чем причина. Там ответили, что о проблеме знают. Причина — в нехватке персонала. Редакцию заверили, что в ближайшие дни мусор вывезут, сейчас набирают людей и заключают контракты.