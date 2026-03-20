Просят вернуть выезд с Репина на Вакуленчука

После изменения схемы движения на перекрестке улиц Руднева, Меньшикова и Вакуленчука выезд на кольцо с ул.Репина запретили, чем сильно усложнили жизнь жителей домов №17, 19 и 20.

Люди жалуются, что их дворы с октября 2024 года превратились в проезжую часть. Объезжая пробку на ул.Руднева, автомобилисты сокращают путь по внутридворовым дорогам.

С просьбой принять меры по обеспечению безопасности движения в жилой зоне жители репинских домов обратились к председателю заксобрания Севастополя Владимиру Немцеву. В начале марта он вместе с руководителем департамента транспорта отправился в Гагаринский муниципалитет с проверкой, как исполняются просьбы избирателей.

Для решения проблемы участники встречи предложили разрешить поворот направо на выезде с ул.Репина на ул.Вакуленчука. Но часть жителей высказались против такого решения.

По предложению В.Немцева, люди проведут общедомовые собрания, соберут подписи «за» или «против» изменения схемы движения. И уже после будет принято решение на уровне города, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Севастополя.