Правительство расширило схему территориального планирования России в области энергетики

Кабмин расширил схему территориального планирования в области энергетики и добавил в нее семь электростанций в Москве и Московской области, Республике Крым и Краснодарском крае.

Документ уточняет строительство новых и расширение действующих генерирующих объектов, сообщает ТАСС.

Для повешения надежности энергоснабжения Московского региона в документ были добавлены Каширская и Шатурская ГРЭС мощностью 1,37 ГВт и 1 ГВт соответственно.

Объект «Интер РАО», Сочинская ТЭС, будет расширен на 480 МВт. Джубгинская ТЭС нарастит установленную мощность на 160 МВт.

Схема также закрепляет расширение на 555 МВт Ударной ТЭС компании «Технопромэкспорт» (входит в Ростех) в Краснодарском крае.

Таврическая ТЭС в Крыму будет расширена на 225 МВт. В районе этой станции также утверждено возведение Трудовой ГТЭС, которая будет состоять трех объектов по 45 МВт каждый.