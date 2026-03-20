Пешеходов не видно из-за припаркованных автомобилей

У пешеходного перехода на перекрестке улиц Новороссийской и Бутакова нужно установить бетонные полусферы для обеспечения безопасности дорожного движения. С таким предложением к главе Ленинского муниципалитета Алексею Верещаке обратились жители улицы Новороссийская.

Точнее сказать, бетонные полусферы или столбики они просят установить на подъезде к перекрестку, чтобы ограничить там парковку.

Для рассмотрения ситуации А.Верещака выехал на место и убедился в обоснованности доводов местных жителей.

Как он пояснил «Севастопольский газете», в отсутствии таких ограничителей действительно создается небезопасная дорожная ситуация. Водители паркуются в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода, игнорируя предусмотренное ПДД пятиметровое расстояние до «зебры». Обзор дороги ограничен и для пешеходов, и для водителей.

Оценив обстановку, представители Ленинского МО обсудили возможные варианты установки ограничителей таким образом, чтобы те отрегулировали ситуацию на дороге и не создали неудобств жителям микрорайона.