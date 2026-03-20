Избавили от необходимости подавать заявление лично

Льготники по оплате взносов на капремонт теперь не должны будут подавать заявления лично. Процедуру упростили решением правительства Севастополя, закрепив право подавать заявления через портал Госуслуг.

Соответствующее постановление приняли 19 марта на заседании правительства.

– Раньше эти люди должны были прийти и подать свое заявление лично. Данным постановлением предусматривается подача заявления через Единый портал госуслуг, что мы приветствуем, поскольку это снизит напряжение на сотрудников МФЦ и департамента, – прокомментировала принимаемое решение директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.

Напомним, что законом №316-ЗС от 2017 года установлена льгота для лиц 70 лет и старше, предусматривающая компенсацию взноса на капремонт в размере 50%. Гражданам, чей возраст превысил 80 лет, компенсационная выплата составляет 100%. Правда, при условии, что льготник проживает один или с другим неработающим пенсионером или инвалидом I и II групп.

В Севастополе взнос на капитальный ремонт с 1 января 2026 года увеличен на 5 рублей и составила 24,36 руб. за квадратный метр. Больше платят разве что в Москве, там минимальный размер взноса в 2026 вырос до 32,63 рубля на квадратный метр. Для сравнения: на территории Республики Крым на 2026 год установлен взнос в размере 11,46 руб. за один квадратный метр общей площади.