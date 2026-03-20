Что делать, если сосед захватил часть вашего участка?

Проблема захвата земельного участка соседями — довольно распространенное явление, которое может вызвать серьезные конфликты и недопонимания. В большинстве случаев такие ситуации возникают не из-за злого умысла, а по ошибке или недоразумению. Однако, вне зависимости от причин, важно знать, как защитить свои законные права на землю и исправить возникшую ситуацию.

Пресс-служба Управления Росреестра по Севастополю рассказала, что делать, если ваш сосед захватил часть вашего участка.

*Как соседи могут захватить часть вашего участка?

Захват земельного участка может проявляться в различных формах. Соседи могут установить забор, который заходит на вашу территорию, построить на вашей земле гараж, баню или другие постройки.

С точки зрения законодательства, такое поведение расценивается как самовольный захват, что является нарушением прав собственника.

Что делать?

Шаг 1

Первым шагом в разрешении конфликта является документирование факта захвата.

Сфотографируйте все спорные участки, установленные заборы или постройки соседа. Поговорите с другими соседями, которые могут подтвердить факт захвата. Свидетельские показания могут оказаться полезными в дальнейшем.

Соберите все необходимые документы, связанные с вашим участком, включая выписку из ЕГРН, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и межевой план.

Шаг 2

Если границы вашего земельного участка не отображаются на публичной кадастровой карте, это означает, что они не были официально установлены. В таком случае вам потребуется провести межевание.

Обратитесь к кадастровому инженеру, специалист проведет замеры вашего участка и соседних границ. В процессе межевания будет подписан акт согласования границ с соседями. Если соседи отказываются подписывать, вам придется обращаться в суд.

Шаг 3

Если границы вашего участка уже определены, а сосед нарушил их, следующим шагом будет обращение в Росреестр. Вам необходимо подать заявление, в котором укажите все факты нарушения и приложите собранные документы. Росреестр проверит ваши материалы и примет решение. В случае подтверждения факта захвата, сосед будет обязан устранить нарушение.

Если вы столкнулись с такой проблемой впервые и не уверены, что справитесь самостоятельно, обратитесь в Росреестр за консультацией в отдел земельного контроля.

Каждую среду в Управлении Росреестра по Севастополю с 14:00 до 17:30 проводится личный прием граждан, предварительно вам понадобиться записаться по телефону +7 (8692) 41-74-11. Специалист земельного контроля разберется в вашей ситуации и поможет составить обращение.

«Ситуация с захватом земельного участка может быть стрессовой и сложной, однако важно помнить о своих законных правах. Правильное документирование и обращение в Росреестр помогут вам отстоять свои интересы. Не стоит оставлять такие вопросы без внимания. Чем раньше вы начнете действовать, тем больше шансов на успешное разрешение конфликта», — отметил заместитель руководителя Управления Анатолий Заиченко.