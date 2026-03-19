Выделили деньги на проведение учебных сборов учащихся

Речь идет об обучении школьников и студентов СПО начальным знаниям в области оборонной подготовки по основам военной службы.

Постановлением устанавливаются расходные обязательства по проведению учебных сборов для обучающихся 10-х классов общеобразовательных школ и студентов первых курсов средних профессиональных организаций.

Как сообщил директор департамента образования Максим Кривонос, эти сборы проводятся ежегодно, они входит в обязательную часть школьного предмета ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины), являются одной из составляющих изучения этого предмета.

– Сборы проводятся совместно с Нахимовским училищем, они готовят программу, – уточнил М.Кривонос.