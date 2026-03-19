Главная Новости Образование

Выделили деньги на проведение учебных сборов учащихся

Щербакова Евгения

Постановлением правительства Севастополя 19 марта выделены деньги на обеспечение проведения учебных сборов учащихся образовательных организаций Севастополя.

Речь идет об обучении школьников и студентов СПО начальным знаниям в области оборонной подготовки по основам военной службы.

Постановлением устанавливаются расходные обязательства по проведению учебных сборов для обучающихся 10-х классов общеобразовательных школ и студентов первых курсов средних профессиональных организаций.

Как сообщил директор департамента образования Максим Кривонос, эти сборы проводятся ежегодно, они входит в обязательную часть школьного предмета ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины), являются одной из составляющих изучения этого предмета.

– Сборы проводятся совместно с Нахимовским училищем, они готовят программу, – уточнил М.Кривонос.

Продолжая работу на сайте, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять