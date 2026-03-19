Водоканал должен обследовать глубоководные выпуски

Как выяснилось, ГУПС «Водоканал» не контролирует состояние ряда глубоководных выпусков, используемых для сброса очищенных сточных вод в Чёрное море.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росприроднадзора и Роспотребнадзора провела проверку исполнения законодательства о сфере водоснабжения и водоотведения. Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства ряд глубоководных выпусков для сброса очищенных сточных вод, находящихся в собственности города, длительное время не обследовался. Отсутствие контроля за их техническим состоянием может повлечь за собой неконтролируемый сброс сточных вод в акваторию Черного моря.

Природоохранный прокурор направил в Ленинский районный суд Севастополя исковое заявление о возложении на ГУПС «Водоканал» обязанности провести техническое обследование данных глубоководных выпусков. Иск удовлетворен, решение суда вступило в законную силу, фактическое устранение нарушений под контролем, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Кстати, в Арбитражном суде города Севастополя рассматривается дело о взыскании с ГУПС «Водоканал» задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 823,86 миллионов рублей. Истец — Южное Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось.