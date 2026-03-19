Просят о более человечном отношении к школьникам

На заседании правительства Севастополя 19 марта губернатор Михаил Развожаев обратился к директору департамента образования Максиму Кривоносу с просьбой поговорить с директорами школ, чтобы учителя проявляли более лояльное отношение к ученикам, нарушающим школьный режим после ночных обстрелов. При этом градоначальник сослался на многочисленные жалобы родителей школьников.

– Сегодня, например, ночью очень многие не спали. Когда дети опаздывают на первый урок, им записывают в дневники замечания по поводу опозданий, не пускают на уроки. Такие вещи надо как-то более человечно воспринимать. Достаточно записки от родителей или, если родитель принял решение не отправлять ребенка в школу и дает этому какое-то пояснение... Конечно, дисциплина есть дисциплина, но надо как-то погибче быть все-таки. Когда всю ночь воздушная тревога, совершенно очевидно, что проблемы могут возникнуть, – сказал М.Развожаев.

Он также напомнил, что с утра 19 марта в результате налета беспилотников перекрывали часть оживленной дорожной артерии, в результате чего автобусы и машины не могли проехать.

Кроме того, глава города призвал переносить экзамены, если они назначены на утро после подобных атак.

– Чтобы дети как-то в адекватном состоянии эти испытания писали. Потому что явно результат будет не самый лучший, – объяснил глава города.

На это М.Кривонос пообещал дать соответствующие указания подчиненным.