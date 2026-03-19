Проект севастопольского Межвузовского кампуса надо доработать

В Московском авиационном институте (МАИ) прошла стратегическая сессия Минобрнауки России, посвященная отбору участников проекта по созданию сети современных кампусов национального проекта «Молодежь и дети». Ключевыми темами обсуждения стали подготовка заявок на участие в отборе, формирование концепций деятельности кампусов, определение их тематических специализаций и оценка влияния проектов на научно-технологическое развитие регионов.

«Минобрнауки России готово оказывать необходимую помощь командам потенциальных проектов кампусов. Мы ожидаем, что заявители четко осознают свои возможности и обязательства, которые они на себя берут. Уже сегодня следует объективно оценивать риски, финансовые модели, продуктовые программы, готовность инфраструктуры. Решая, что именно строить, в первую очередь необходимо ответить на вопрос «зачем». Пространственное развитие сегодня — одна из важнейших задач, и создаваемые объекты должны формировать новую среду с высокими требованиями к качеству. Смыслы и задачи кампусов должны соответствовать стратегии развития региона и учитывать запросы будущих студентов — тех детей, которые только начинают учиться в школе сегодня», — отметил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук.

Севастополь на стратегической сессии представляли и.о.заместителя губернатора Денис Профатилов, проректор по развитию и цифровой трансформации СевГУ Владимир Мешков и проректор по взаимодействию с органами государственной власти и работе с инвестиционными проектами СевГУ Алексей Беляков, сообщила пресс-служба правительства города.

«Стратегическая сессия в МАИ подтвердила высокий потенциал проекта Морского Международного кампуса СевГУ. Мы получили ценные рекомендации по доработке заявки, включая усиление акцента на социально-экономических эффектах для Севастополя. Уверен, что с поддержкой Минобрнауки проект будет успешно реализован, обеспечив тысячи современных мест для студентов и укрепив позиции Севастополя как научно-образовательного центра», — отметил Д.Профатилов.

Строительство кампуса — масштабная задача, включающая не только амбициозные цели и большие смыслы, но и огромное количество организационной работы и рутины.

«По итогам сессии мы утвердились в понимании, что наш проект имеет право на жизнь. У нас появилось гораздо больше уверенности в том, что он будет поддержан и реализован. Однако нам предстоит еще доработать заявку. В частности, необходимо усилить и более детально рассмотреть социально-экономические эффекты от создания кампуса. Мы уверены, что он не только создаст новые отрасли экономики в Севастополе, но и даст мощный импульс развитию северной стороны города и транспортной инфраструктуры в целом», — подчеркнул А.Беляков.

В Севастополе планируется создать Морской Международный кампус, который объединит шесть ключевых институтов Севастопольского государственного университета (СевГУ). Это Институт развития города, Институт ядерной энергии и промышленности, Морской институт, Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения, Институт общественных наук и международных отношений и Институт перспективных исследований.

В рамках инвестиционного проекта планируется строительство новых общежитий на 5,5 тысяч мест, комплекса зданий университетской клиники, реабилитационного центра, учебно-лабораторных корпусов, объектов спорта, жилья для профессорско-преподавательского состава, технопарка, выставочного центра и многого другого.