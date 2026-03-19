Первые соревнования в новом Ледовом дворце проведут к Дню Победы

По случаю 12-й годовщины вхождения Севастополя и Республики Крым в состав России в Москве состоялось совещание, на котором Президенту рассказали об успехах, достигнутых в области социально-экономического развития этих регионов. Такова теперь уже многолетняя традиция.

Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев по видеосвязи доложил Владимиру Путину о новых объектах, построенных в городе за минувший год. В их числе введенная в строй поликлиника на 400 посещений в смену на ул.Шевченко, клуб в Первом отделении «Золотой балки», специализированный детский сад на 260 мест на ул.Вакуленчука.

Четвертый объект — ледовый дворец «Севастополь» на ул.Мельника, который глава города назвал знаковым, поскольку он является первым полноценным «городским льдом». Как доложил М.Развожаев Президент, каток строили несколько лет и теперь завершили.

— Это полноценный трехэтажный дворец площадью 10 тысяч метров. Здесь есть всё: необходимые залы для хореографии, тренажерные залы, раздевалки, — рассказал М.Развожаев, отметив, что не ледовой арене можно будет проводить соревнования регионального и межрегионального уровня по фигурному катанию и хоккею. Он также упомянул, что сейчас в городе формируется команда по следж-хоккею, в которую активно записываются ветераны СВО. Этим проектом занимается участник проекта «Время героев», ветеран СВО Олег Лымар.

Глава города также отметил, что этот лёд для города долгожданный, поскольку прежде ребята занимались хоккеем в приспособленном помещении бывшего заводского цеха, с колоннами посреди ледового поля. Сейчас ситуация изменилась коренным образом, а российские звезды фигурного катания планируют открыть здесь свою школу. Еще одна задумка — развивать на катке керлинг.

В настоящее время дворец полностью построен, заканчивается шеф-монтаж инженерных систем, для этого требуется определенное время.

— Когда шеф-монтаж будет завершен и мы полностью завершим испытание всех этих систем со всеми поставщиками этого оборудования (оно, кстати, отечественного производства, включая ледовую машину), мы устроим торжественное открытие. Открыть мы его хотим большим спортивным событием. Устроим соревнования по хоккею, организуем выступления фигуристов, может быть, даже керлинг продемонстрируем. И обязательно проведем первые соревнования по следж-хоккею. Ребята уже ждут, тренируются, форма и соответствующий инвентарь уже приобретены. Постараемся провести эти соревнования к Дню Победы, — продолжил доклад М.Развожаев.

Вы упомянули про соревнования в этом ледовом комплексе. Здание такое солидное – три этажа, солидных три этажа. Какие соревнования? Я смотрю, у Вас за спиной лёд, но там же почти нет зрительских мест. Сколько там всего мест?

На уточняющий вопрос Президента: «Я смотрю, у вас за спиной лёд, но там же почти нет зрительских мест. Сколько там всего мест?», М.Развожаев ответил, что их предусмотрено 750.

По словам губернатора, за 12 лет в городе построили и капитально отремонтировали 71 спортивный объект, 31 объект образования. Вспомнил он и об остальных объектах— завершенных и близких к завершению. Среди последних — яхтенная марина в Балаклаве и культурный кластер на мысе Хрустальном. Первый объект готов на 55%, второй — на 70%.

Президент в ответ пожелал М.Развожаеву «завершить всё, что еще не сделано, довести до конца, до ума».