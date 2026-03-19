Катера будут ходить по трем маршрутам

Перевозка пассажиров морским транспортом от Графской пристани на площадь Захарова, Радиогорку и в Инкерман обойдется городской казне в четверть миллиарда рублей.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры провела тендер на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа морским транспортом по трем городским маршрутам, на который была подана одна заявка. Победитель — ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова», которое и раньше перевозило катерами севастопольцев. Новый контракт на сумму 251,1 млн рублей заключен на девять месяцев: с 1 апреля по 31 декабря.

Согласно техзаданию, на трех маршрутах должно работать не менее шести катеров. На маршруте «Графская пристань — Северная» — не менее трех; «Артиллерийская бухта — Михайловская батарея» — не менее двух, «Графская пристань — Инкерман» — не менее одного.

Пассажирские катера должны вмещать не менее 90 человек. Перевозки будут выполняться в соответствии с ежедневным количеством рейсов, с учетом гидрометеорологических условий и в соответствии с поручениями ограничения движения в Севастопольской бухте Минобороны РФ, правительства Севастополя и администрации морских портов Черного моря.