К развитию страны Единая Россия подходит комплексно

Народная программа партии позволила построить и отремонтировать в стране более 150 тысяч километров дорог, заменить около семи тысяч километров коммунальных сетей, построить и реконструировать почти 600 объектов ЖКХ.

Второй отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!» прошел в Ростове-на-Дону. Темы обсуждения — жилье и комфортная городская среда. Сбор инициатив продолжается, каждая идея будет рассмотрена и учтена при разработке новой Народной программы ЕР.

По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, народная программа реализована по ключевым направлениям: благоустройство, газификация, жилье, дороги, ЖКХ. В Севастополе одним из главных достижений программы стало масштабное обновление социальных объектов и общественных пространств. Также активно реализуется программа социальной газификации и поддержка участников СВО и их семей

«Единая Россия — в отличие от оппонентов — не может позволить себе пустой популизм. Мы берем на себя реальные обязательства перед людьми. Именно за счет этого партия уже четверть века консолидирует общество. Является ответственным проводником стратегического курса Президента России Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул В.Якушев.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону отчитался по выполнению народной программы. Главное, что теперь к развитию страны подходят комплексно. Каждый малый населенный пункт (а в них проживает 70% населения — более 100 млн человек) должен стать лучше.

«Это амбициозная, но выполнимая задача», — считает вице-премьер РФ.

На «круглых столах» в ходе форума участники предложили включить введение 500-метровых зон абсолютной безопасности вокруг школ, построить не менее 50 автодорожных обходов, модернизировать и расширить железнодорожные подходы к морским портам и строить новые высокоскоростные магистрали.

«Учитывая, что все железнодорожные и автовокзалы зачастую строятся в центрах городов, предлагаем качественную трансформацию вокзалов страны, чтобы они стали комфортными общественными пространствами», — сказал региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» в Волгоградской области Геннадий Кузнецов.

Идеи были не только озвучены экспертами во время круглых столов, но и представлены жителями всей страны на сайте естьрезультат.рф.

М.Хуснуллин поблагодарил ЕР за совместную работу, подчеркнув, что инициативы партии помогают развивать инфраструктуру городов. Также он поддержал инициативы участников форума.