Фиолентовское шоссе перекрыто в районе авторынка

Департамент транспорта Севастополя просит водителей и пассажиров планировать свой маршрут с учетом временных изменений.

Автобусы маршрутов 3, 84, 85, 195 временно не заезжают на остановки «Завод Маяк» и «Завод ЖБИ», а следуют через гипермаркет «Добрострой».

Как сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев, в ночь на 19 марта ПВО и Черноморский флот отражали атаку ВСУ. В общей сложности сбито 27 БПЛА.

К сожалению, есть жертвы: погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. Ранены два человека, у них травмы средней тяжести.

От Спасательной службы Севастополя зафиксирована такая информация.

В районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БПЛА возгорание травы и одного из промышленных зданий. Спецслужбы работают на месте происшествия.

От упавших обломков сбитых БПЛА в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава.

В районе парка Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов.

В районе Фиолента из-за обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом и участок лесополосы.

На ул.Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах повыбивало окна. Осколками от сбитых БПЛА повредило восемь автомобилей.

Все городские службы продолжают свою работу. Губернатор напомнил: «Не подходите к крупным частям сбитых БПЛА, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место».

Если у вас есть сообщение о проблеме, пожалуйста, пишите в личные сообщения правительства Севастополя ВКонтакте https://vk.com/sevgovru или на «Госуслуги. Решаем вместе». Эту переписку посторонние не видят.