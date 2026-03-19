Экскурсоводов в Херсонесе одели в униформу

Теперь экскурсоводов в Херсонесе невозможно будет перепутать с туристами, для них разработали специальную брендированную одежду, в которой они будут встречать посетителей и рассказывать им об истории Древнего города.

Как сообщается на сайте музея‑заповедника, разработаны два комплекта одежды — зимний и летний. Они выполнены в тонах Херсонеса и украшены эмблемой с изображением колонн базилики 1935 года и мозаичного орнамента. В линейку уже вошли толстовки, жилеты и куртки. В перспективе планируется дополнить ее и другими элементами гардероба.

В музее обещают, что в новой униформе экскурсоводы появятся на маршрутах Херсонеса уже скоро.