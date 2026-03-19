10 тысяч идей: инициативы по развитию страны продолжают поступать в «Единую Россию» из каждого региона

Жители Севастополя и всей страны участвуют в создании новой народной программы, с которой партия ЕР пойдет осенью на выборы в Госдуму. Всего за полторы недели собрано более 10 тысяч предложений. Их количество на сайте естьрезультат.рф растет ежедневно.

«Это подтверждает общественный запрос на участие в работе над главным программным документом «Единой России». Люди всех возрастов хотят участвовать в построении будущего нашей страны», — отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Предложения касаются как социально-экономических, так и технологических вопросов. Особое внимание, как обычно, направлено на помощь семьям. Идеи распределены в соответствии с вызовами, которые обозначил Председатель партии Дмитрий Медведев на первом заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы.

«Большая часть поступивших инициатив относится к развитию России. 1,4 тысячи предложений связаны с улучшением демографической ситуации в стране, поддержкой семей с детьми. Еще по 1,4 тысячи касаются повышения производительности труда и преодоления культурно-ценностного вызова. И по вопросам формирования технологического лидерства России — 1,3 тысячи предложений», — отметил В.Якушев.