Сотрудники прокуратуры сдали кровь

Два десятка представителей надзорного ведомства пришли в «Центр крови». Там знают, что люди в прокурорской форме — постоянные доноры. Главный врач учреждения Вадим Антилогов передал в адрес прокуратуры города почетную грамоту за вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства в городе Севастополе. Почетными грамотами за личный вклад в добровольное донорство отмечены прокурор Гагаринского района Антон Кугатов, заместитель прокурора Балаклавского района Николай Чистяков и прокурор отдела прокуратуры города Антон Вебер, которые сдавали кровь уже более 25 раз.

Кроме того, благодарностями за активное участие в донорском движении отмечены работники прокуратуры Наталья Пилипенко, Роман Писарев, Илья Рылов, Вячеслав Шеремета и Маргарита Шкарпет, которые стали донорами более 10 раз.

Как сообщили в ГБУЗС «Центр крови», за минувший год в учреждении произведено более 14 тысяч донаций крови и ее компонентов.

Донорство — один из способов оказать бескорыстную помощь тем, кто в ней особенно остро нуждается. Это может спасти не только здоровье, но часто и жизнь человека, пусть и совершенно незнакомого. Работники прокуратуры убеждены в необходимости поддержки донорства, в том числе на личном примере, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.