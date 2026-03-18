Сотрудники Госавтоинспекции сдали кровь в честь годовщины Русской весны

Накануне Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией автоинспекторы проявили личную инициативу и отправились в Военно-морской госпиталь им.Пирогова, чтобы пополнить банк крови.

В Севастополе 18 марта — это время возрождения и надежды, а лучший способ отметить торжество исторической справедливости — подарить шанс на выздоровление тем, кто в этом особенно нуждается. Сотрудники ГИБДД уверены, что их пример вдохновит многих присоединиться к донорскому движению. Многие из участников акции — почетные доноры или сдают кровь на регулярной основе, понимая важность такого вклада в сохранение жизни и здоровья граждан страны, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю.

Перед процедурой добровольцы прошли обязательный медосмотр с измерением артериального давления, определением группы крови и резус-фактора. Их также проверили на отсутствие противопоказаний. После получения допуска полицейские успешно пополнили госпитальный банк крови.