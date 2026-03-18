Психоневрологический интернат построят на Горпищенко

Речь идет об объекте госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Учреждение рассчитано на три сотни взрослых пациенттов и 34 ребенка. Общее количество сотрудников — 309 человек. В составе интерната — четыре здания, зона отдыха, спортивные площадки. Корпуса соединены между собой надземными крытыми переходами.

Пациенты будут размещаться в корпусе «А», корпус «Б» предназначен для административных помещений, хозяйственных служб, столовой и пр. Территория будет закрытой: забор и въезд через КПП.

В границах участка предусмотрено 41 машино-места, еще 23 дополнительных разметят на прилегающей территории. Детскую часть выделят из общей площади участка и снабдят игровой зоной. Отдельно разметят зону реабилитации, в которую включат дорожки для ходьбы и бега трусцой. Озеленение предусматривает устройство газонов, посадку деревьев и цветников.

Основной корпус «А» — это трехэтажное здание с подвалом, связь между этажами будет обеспечиваться лестницами и тремя пассажирскими лифтами. Кроме прочего, на третьем этаже расположат помещение «для проведения религиозных обрядов двух конфессий». В спортивном блоке разместят многоцелевой спортзал для занятий, в том числе гимнастикой. В перспективе не исключают даже размещение на территории часовни.

Фасады корпусов предложено выполнить в двух цветах: в белом керамограните и в керамической плитке «под дерево». Это вызвало неоднозначные оценки некоторых членов Арх-худсовета, сразу вспомнивших о дизайн-коде Севастополя. На это проектировщики пояснили, что в выборе цвета ориентировались на расположенный неподалеку лес.

В ходе обсуждения также прозвучали вопросы, демонстрирующие не полное понимание функционала заведения, которое по факту является не лечебницей, а учреждением для проживания и социализации пациентов с легкими степенями психического расстройства. По этой причине проектирование ведется не по медицинским нормам.

Но больше всего замечаний было о недостаточности озеленения, из-за чего в конечном итоге проектировщикам предложили переделать дендроплан.

В целом проект одобрили. Осталось начать стройку, о необходимости которой говорят с 2017 года.

В анамнезе

Принципиальное решение о строительстве психоневрологического интерната было принято правительством Севастополя в 2017 году. Первоначально планировалось, что учреждение будет классического коридорного типа, со строгим режимом пребывания.

При корректировке ФЦП в 2018 году психинтернат в нее не попал, но работы по его проектированию городские власти заказали. К началу 2019 года проект был выполнен и даже прошел госэкспертизу, а стройка так и не началась.

Потом городские власти сменились, и было решено, что в 21 веке интернат должен быть иным. Проект необходимо переделать для «очеловечивание системы психоневрологической помощи». Вместо интерната построят центр социальной поддержки, в котором пациентов не будут изолировать, а «создадут условия для совместного проживания под присмотром специалистов особых людей и детей».

Контракт на строительство наконец-то подписали в ноябре 2024 года с небезызвестным севастопольцам фирмой ООО «Асгард». Например, на их счету — Дворец водных видов спорта им. Г.Прозумещиковой, а также капитальный ремонт Художественнного музея им.Крошицкого. Кроме того, эта строительная фирма строит Ледовый дворец на пересечении Лабораторного шоссе и улицы Генерала Мельника. Им предстоит построить и интернат.