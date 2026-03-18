Польский суд принял решение о выдаче археолога Бутягина Украине

Суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, сообщили близкие ученого в телеграм-канале.

ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.

Решение суда

Адвокат Бутягина Адам Доманьский подтвердил, что судья Дариуш Любовский вынес решение о правомочности экстрадиции его подзащитного на Украину.

Позиция защиты и близких

Защита российского археолога намерена обжаловать решение, сообщили близкие ученого в телеграм-канале. Отмечается, что решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции.

Украина, как сообщили близкие, добивается выдачи Бутягина по ч. 4 ст. 298 УК Украины (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объекта культурного наследия, совершенное с целью поиска движимых предметов, происходящих из объектов археологического наследия).

Защита указала, что в материалах дела, в том числе в заключении эксперта, на которое опирается обвинение, отсутствуют доказательства разрушения памятника, а также ничем не подтверждается сумма ущерба, отмечается в сообщении.

Адвокаты утверждают, что материалы дела описывают исключительно факт проведения раскопок без разрешения Украины, что, согласно УК Украины, не предусматривает лишения свободы и не является экстрадиционным преступлением.

Уточняется, что срок давности по вменяемой статье давно истек.

Экстрадиция на Украину несет для Бутягина прямую угрозу жизни, сообщили близкие ученого в телеграм-канале.

Заявления Бутягина

Археолог заявил перед заседанием, что не ожидает от суда «ничего хорошего».

На вопрос о состоянии российский ученый ответил, что чувствует себя отлично.

Позже он назвал «абсолютно ожидаемым» решение Окружного суда Варшавы о правовой допустимости его экстрадиции на Украину.

О деле

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму.

В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягина задержали польские спецслужбы на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура.

Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции.

Суд дважды продлевал арест Бутягина.

Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызывали в МИД РФ, ему заявили протест в связи с задержанием Бутягина.