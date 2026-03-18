Парк «Россия — моя история» нового формата привезут летом в Крым

Мобильный исторический парк проекта «Россия — моя история» нового модульного формата в кубах-павильонах планируется развернуть в Крыму летом этого года, сообщил ТАСС заместитель директора по развитию фонда гуманитарных проектов Александр Тарасов.

Накануне парк начал работу в Краснодаре, где, предположительно, пробудет до июля. Легковозводимые павильоны-кубы позволят перевозить его из региона в регион, внутри них установлены витрины с экспонатами и оборудованы мультимедийные пространства. Экспозиция разделена на четыре тематических блока: «Наука и космос», «Медицина», «Изобретения» и «Культура». Каждое направление охватывает ключевые этапы развития и достижения страны в отрасли, например, можно познакомиться с ролью Сергея Королева, Ивана Павлова, Ильи Мечникова и других выдающихся личностей в истории России и мира.

«Предполагаем, что следующим регионом, где будет работать новый мобильный парк, станет Крым. По плану, там он должен открыться уже летом», — сказал А.Тарасов.

Он отметил, что открытие нового парка приурочено именно к годовщине Крымской весны и воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. В связи с этим для организаторов было важным вскоре после открытия представить его на полуострове.

Проект «Россия — моя история» начинался в 2015 году как мультимедийные комплексы в различных регионах РФ, где представлена история страны с древнейших времен. Информация преподносится при помощи современных технологий — видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. В настоящее время работает 27 стационарных парков, в 2023 и 2025 годах также запущены два автопоезда, обеспечивающие работу мобильных экспозиций — таким образом, новый парк стал 30-м.