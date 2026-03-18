В честь 12-й годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России в Краснодаре открыли третий мобильный парк «Россия – моя история». Он сразу отправился в путь в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Новую экспозицию посвятили выдающимся соотечественникам, чьи достижения повлияли на развитие страны.

Речь идет о судьбоносных для мира и России идеях, научных открытиях, достижениях в области культуры и технического прогресса: от Дмитрия Менделеева и Михаила Ломоносова до Петра Чайковского, Ильи Репина и многих других.

В экспозиции – четыре тематических блока: «Наука и космос», «Медицина», «Изобретения», «Культура».

Посетители смогут увидеть короткие видеоролики, посвященные ключевым этапам развития страны. В парке представлены динамические изображения и специально созданный видеоконтент.

Мобильный парк ориентирован на школьников, студентов, педагогов, семьи с детьми, всем, кто интересуется историей России и ее настоящим.