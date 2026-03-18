Обход Алушты готов на 80%

Завершение строительства обхода Алушты в Республике Крым планируется в конце 2026 года, сообщил на совещании президента России Владимира Путина с правительством вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В прошлом году ввели второй этап автодороги в обход Симферополя в направлении Алушты, строится сам обход Алушты, который планируем завершить в концу 2026 года», — доложил он на совещании Президента России Владимира Путина с правительством 18 марта.

Объездная автодорога вокруг Алушты уже готова на 80%, работы идут с опережением графика. Компания-подрядчик АО «ВАД» приступила к реконструкции дороги, которая соединяет федеральную трассу «Таврида» с Южным берегом Крыма через Ангарский перевал, три года назад. Это 16-километровый участок от села Перевальное и четырехполосный обход Алушты длинной восемь километров через село Изобильное.

В процессе реконструкции автодороги на участке «Перевальное – Алушта» будут построены транспортная развязка, три путепровода, три моста и две площадки отдыха. Из-за большого количества пересечений с водными объектами предстоит устроить 58 металлических гофрированных и две железобетонных водопропускных трубы.

Одновременно с этим ведется реконструкция дороги Ялта – Алушта. Завершить работы должны в марте 2027 года, но на сегодняшний день к подрядчику — это АО «Центродорстрой» — накопился ряд вопросов, связанных с нарушением графиков, нехваткой людей и техники на объекте.

«Такой подход недопустим. Если подрядчик до 1 апреля текущего года его не изменит, возможно, последует расторжение контракта и перезаключение договора с другим подрядчиком», — пообещал глава Республики Крым Сергей Аксенов.