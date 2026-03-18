Нужно подготовить три тысячи реставраторов

Для обеспечения работ по сохранению объектов культурного наследия в России не хватает аттестованных специалистов-реставраторов производственных специальностей: каменщиков, маляров, лепщиков, позолотчиков, столяров.

На площадке Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря 16 марта состоялся «круглый стол» «Роль реставрационных учреждений в сохранении памятников истории и культуры — основы исторической памяти многонационального народа России». Провела его сенатор от Севастополя, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

В дискуссии участвовали ее коллеги, представители министерств культуры, просвещения, науки и высшего образования РФ, руководители и сотрудники ведущих реставрационных организаций и образовательных учреждений.

«Сенаторы ведут системную работу, в том числе законодательную, направленную на сохранение уникального культурного наследия нашей страны. Отдельное внимание — реставрационной отрасли», — процитировала Е.Алтабаева в соцсетях свое выступление на «круглом столе».

Она рассказала о ведущейся законодательной работе в сфере сохранения объектов культурного наследия. Четыре законопроекта внесены и находятся на рассмотрении в Государственной Думе.

«Решение поставленной Президентом РФ задачи о восстановлении к 2030 году не менее тысячи памятников требует обеспечения работ по сохранению ОКН кадрами специалистов-реставраторов. К сожалению, даже самые крупные реставрационные компании сегодня испытывают дефицит таких специалистов. Одной из ключевых задач является увеличение числа аттестованных специалистов-реставраторов производственных специальностей. К 2030 году должно быть подготовлено не менее трех тысяч аттестованных специалистов в области сохранения ОКН», — отметила Е.Алтабаева.

На «круглом столе» было указано на ряд актуальных проблем. Это — неравномерное распределение учебных заведений по подготовке реставраторов по стране, отсутствие подготовки по отдельным реставрационным направлениям специалистов средних специальностей — каменщиков, маляров-реставраторов, лепщиков, позолотчиков, специалистов по металлическому декору, а также столяров для реставрации объектов деревянного зодчества. Отдельно сенатор отметила нехватку квалифицированных преподавателей с опытом работы в сфере ОКН в регионах.

Были затронуты и вопросы, касающиеся популяризации профессии реставратора, возможности учреждения в системе государственных наград РФ почетного звания «Заслуженный реставратор Российской Федерации».

Поручения по сохранению объектов культурного наследия

По поручению Президента в 2025 году Правительство разработало и утвердило программу сохранения объектов культурного наследия народов России, рассчитанную на период 2025–2045 годов, а также план мероприятий по ее реализации. Так до 1 июня 2026 года должна быть проведена инвентаризация объектов культурного наследия, включенных в госреестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии.

За пять лет Минкультуры, Минстрой, Минэкономразвития при участии субъектов должны завершить работу по утверждению границ территорий, предметов охраны и градостроительных регламентов в населенных пунктах, которые имеют статус исторических поселений.

Минкультуры и Минстрою поручено до 30 апреля разработать и внести в Правительство проект федерального закона о наделении Минкультуры полномочиями по ценообразованию и нормированию в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Также председатель Правительства поставил задачу Министерству культуры России обеспечить к 2030 году подготовку трех тысяч специалистов в области сохранения объектов культурного наследия.