На параде выстроятся 110 тысяч тюльпанов

Предстоящий Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду будет 19-м по счету. Он пройдет под названием «Романтика Крымской весны».

Всего на Параде выставят 110 тысяч тюльпанов 113 сортов. Цветы будут высажены еще зимой, и они уже распускаются на клумбах. Большую часть цветов составят тюльпаны сорта «Триумф», их еще называют королями формы за бокаловидный силуэт и способность сохранять форму.

Пока дата открытия не называется, все зависит от погоды. Как правило, это бывает в конце марта – начале апреля.