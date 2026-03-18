Из ревности поцарапал автомобиль бывшей

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, 37-летний кавалер в очередной раз пытался примириться со своей 49-летней дамой сердца, с которой недавно расстался. Изрядно выпив, мужчина пришел к ее подъезду и через домофон стал настаивать на встрече, чтобы выяснить отношения. Женщина отказывалась от разговора, а чтобы избавиться от назойливого поклонника, попросила своего знакомого приехать к ней в качестве «группы поддержки».

Когда отвергнутый воздыхатель увидел, что женщина спустилась на улицу и села в машину к другому мужчине, то не смог сдержать эмоции. В порыве гнева он достал ключ и поцарапал правую переднюю и заднюю двери, а также правое крыло автомобиля экс-возлюбленной.

Заметив повреждения на своем авто, женщина обратилась за помощью в полицию. Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району задержали вредителя, которому теперь грозит до двух лет лишения свободы за умышленное повреждение чужого имущества.

«От любви до уголовной ответственности всего один шаг...» — подытожила сообщение пресс-служба УМВД России по Севастополю.