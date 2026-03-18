Госдума ужесточает требования к трудовым мигрантам для работы в России

Изменения предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Инициатива предусматривает, что трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней.

За уровнем дохода трудовых мигрантов будут следить уполномоченные ведомства. Так, согласно законопроекту, налоговые органы будут автоматически направлять в МВД информацию о сумме доходов работающего иностранца за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Сами мигранты также будут отчитываться о доходах. Вместе с ежегодным предоставлением в МВД уведомления о проживании в РФ они будут обязаны передавать один из документов — справку о доходах за отчетный период, копию налоговой декларации или документы, подтверждающие уплату налогов на доход физического лица.

Авторы инициативы также предлагают расширить перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительства. РВП или ВНЖ будут аннулированы, если трудовой мигрант в течение года работал меньше 10 месяцев или если его доходы в расчете на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. Аналогичные меры будут применяться к мигрантам, которые работают у физических лиц, выполняя работу по дому и помогая с личными делами. РВП или ВНЖ этих иностранцев также будут аннулированы, если в течение года они работали в таком формате меньше 10 месяцев и уплата фиксированного авансового платежа по НДФЛ за себя и каждого члена семьи подтверждена менее чем за 10 месяцев.

Кроме того, законопроект предполагает, что дети трудовых мигрантов смогут оставаться в РФ только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии оплаты трудовым мигрантом фиксированного авансового платежа по НДФЛ за себя и на каждого ребенка. При этом по достижении 18 лет дети мигрантов должны будут покинуть РФ в течение 30 дней либо подать в указанный срок заявление на выдачу патента.

Высококвалифицированные специалисты

Законопроектом также предлагается уточнить нижние границы зарплат трудовых мигрантов, которые с учетом опыта работы, навыков или достижений признаются высококвалифицированными специалистами. В действующем законодательстве такие работники подразделяются на несколько групп, каждая со своей минимально допустимой зарплатой. Авторы документа предлагают оставить только две.

Предусматривается, что к первой группе будут относиться высококвалифицированные специалисты, которые участвуют в создании и работе инновационного научно-технологического центра, являются научными работниками или преподавателями в вузах и государственных академиях наук, сотрудниками компаний — резидентов ОЭЗ или ИТ-компаний, медицинскими, педагогическими или научными работниками на территории международного медицинского кластера, сотрудниками компаний в Крыму и Севастополе, «Сколково» или в рамках федеральной территории «Сириус». Нижняя граница зарплаты таких специалистов составит 358,5 тыс. рублей.

Ко второй группе предлагается отнести всех остальных высококвалифицированных специалистов. Согласно законопроекту, их зарплата должна будет составлять не менее 717 тысяч рублей. При этом в документе подчеркивается, что зарплаты высококвалифицированных специалистов должны ежегодно индексироваться в соответствии с темпами роста зарплат сотрудников компаний, в которых работают мигранты.

Если Госдума примет закон и его впоследствии подпишет президент РФ, документ вступит в силу с 1 января 2027 года. При этом для отдельных положений документа предлагается установить особые сроки вступления в силу. Так, норма, в соответствии с которой налоговые органы будут направлять в МВД информацию о сумме доходов трудовых мигрантов, начнет действовать с 1 октября 2026 года, а положения о высококвалифицированных специалистах — с 1 сентября 2026 года.