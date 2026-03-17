В Омеге обезвредили вражеский беспилотник

Пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю опубликовала кадры совместной работы своих саперов и специалистов ОМОН «Беркут-С» в районе набережной Андрея Первозванного.

Упавший беспилотник обнаружили воскресным утром 15 марта в частном секторе вблизи бухты Омега.

Перед операцией по обезвреживанию дрона особое внимание было уделено безопасности людей: жильцов ближайших домов оповестили о необходимости временно покинуть местность вблизи проведения работ. 13 человек, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС и полиции вывели с придомовых участков обходной дорогой.

В готовности находились медики, спасатели, пожарные. Координировали действия привлеченных сил представители руководства Главного управления МЧС России по Севастополю и департамента общественной безопасности города.

Часть работ выполняли с использованием специализированных робототехнических комплексов: саперы дистанционно изъяли из беспилотника электронные средства инициирования и уничтожили на месте путем контролируемого подрыва. Боевую часть летательного аппарата вывезли на полигон и также ликвидировали.

Всего от экстренных служб было задействовано 26 человек и 12 единиц техники.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в ночь на 15 марта силы ПВО и Черноморского флота отражали атаку беспилотников ВСУ: «В общей сложности сбито более 6 БПЛА».