Свитер Чалого и ручка Путина — музейные экспонаты

Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея», сотрудники которого были активными участниками Крымской весны и каждый год организовывают памятные мероприятия, включил в тематические экспозиции свитер бизнесмена Алексея Чалого, в котором он как народный мэр Севастополя подписывал договор о воссоединении с РФ.

Об этом ТАСС сообщил бывший директор музея, капитан 1-го ранга в отставке Валерий Володин.

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и являвшийся фактическим главой Севастополя Алексей Чалый подписали договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

«В 2024 году свитер Алексея Михайловича, в котором он запечатлен на знаменитой фотографии после подписания, мы упросили отдать в музей. И каждый год мы его включаем в тематическую экспозицию к 23 февраля [дню начала Крымской весны] — и в этом году включали, и в будущем планируем», — рассказал В.Володин.

Он подчеркнул, что образ Чалого в черном свитере на снимке, сделанном 18 марта, стал одним из символов народной воли и Русской весны для жителей Севастополя.

Собеседник агентства добавил, что также в музейном комплексе хранятся документы, связанные с этими событиями. В частности, заявка, поданная на проведение митинга народной воли 23 февраля 2014 года — именно этот день, когда десятки тысяч севастопольцев вышли на главную площадь, теперь считается началом Крымской весны.

Ручка Путина

В пресс-службе Государственного центрального музея современной истории России ТАСС уточнили, что в постоянной экспозиции «Россия. XXI век» выставляется ручка, которой президент РФ Владимир Путин подписал договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ как отдельных субъектов.

В материалах музей уточняется, что черная с золотистым декором авторучка на подставке передана в музей в 2016 году и сейчас представлена в главном здании на улице Тверской. Кроме того, там можно увидеть и другие экспонаты, связанные с событиями Крымской весны.

Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.