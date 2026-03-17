Собираются восстановить лестницу к гроту Дианы

Ремонт разрушенной оползнем лестницы, ведущей к пляжу у грота Дианы на Фиоленте, начнут уже в марте.

После зимних штормов и ливней дикий пляж у грота Дианы снова стал недоступен. Лестница, ведущая к нему, в январе была частично снесена мощным селевым потоком. Разрушены площадка отдыха и настилы между маршами. Альтернативных спусков к пляжу нет.

Пляж — дикий, лестница из четырех сотен ступеней — неофициальная. Поэтому жители Фиолента будут восстанавливать ее своими силами, не рассчитывая на помощь городских служб.

Как объяснили активисты, восстановительные работы выполнит местный житель, который когда-то и построил этот спуск за свой счет. Но помощь деньгами, материалами и рабочими руками будет ему очень кстати.

Ремонт нужно успеть сделать к лету, поэтому решено начать уже в марте.